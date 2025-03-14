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Новую многофункциональную поликлинику на 600 мест открыли в Новоселье

Многофункциональная поликлиника на 440 взрослых и 160 детей появилась в городском поселке Новоселье, об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Новая многофункциональная поликлиника в городском поселке Новоселье

Новая многофункциональная поликлиника в городском поселке Новоселье

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Новая многофункциональная поликлиника в городском поселке Новоселье

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

В новой клинике, которая уже начала прием пациентов, есть подстанция скорой помощи и травматология, для которой оборудовали современные операционные.

Господин Дрозденко добавил, что осталось подкорректировать маршрутную сеть автобусов, чтобы у жителей Ломоносовского района 47-го региона была возможность добраться до Новоселья без каких-либо проблем.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за 2025 год комитет по строительству Ленобласти планирует обеспечить ввод в регионе 21 социального объекта и начать разработку 27 новых проектов.

Андрей Маркелов

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