Новую многофункциональную поликлинику на 600 мест открыли в Новоселье

Многофункциональная поликлиника на 440 взрослых и 160 детей появилась в городском поселке Новоселье, об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая многофункциональная поликлиника в городском поселке Новоселье

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Новая многофункциональная поликлиника в городском поселке Новоселье

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

В новой клинике, которая уже начала прием пациентов, есть подстанция скорой помощи и травматология, для которой оборудовали современные операционные.

Господин Дрозденко добавил, что осталось подкорректировать маршрутную сеть автобусов, чтобы у жителей Ломоносовского района 47-го региона была возможность добраться до Новоселья без каких-либо проблем.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за 2025 год комитет по строительству Ленобласти планирует обеспечить ввод в регионе 21 социального объекта и начать разработку 27 новых проектов.

Андрей Маркелов