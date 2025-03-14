Владельца зоомагазина в Петербурге предостерегли от продажи краснокнижных ящериц

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение владельцу зоомагазина на Полюстровском проспекте о недопустимости продажи ушастых круглоголовок, занесенных в Красную книгу России, сообщает пресс-служба ведомства 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ушастые круглоголовки в зоомагазине на Полюстровском проспекте

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора Ушастые круглоголовки в зоомагазине на Полюстровском проспекте

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Ушастых круглоголовок можно встретить в местах с сыпучим песков. Изолированные популяции встречаются в Астраханской области, Калмыкии, Чечне и некоторых районах Дагестана.

Изъятие видов, занесенных в Красную книгу, возможно только на основании разрешения, которое выдает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге по состоянию на 1 января 2025 года работают 894 офлайн-зоомагазина. За год их количество снизилось на 9,5%,

Андрей Маркелов