В Челябинске два частных медцентра навязали 92 пенсионерам ненужное лечение

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении 14 местных жителей о мошенничестве (ч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ). Их подозревают в склонении пенсионеров к прохождению ненужного дорогостоящего лечения. У потерпевших было похищено 4 млн руб., сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в течение нескольких лет жители региона работали в двух специально организованных частных медицинских центрах. Не все из них имели соответствующее образование. Обзванивая пенсионеров, злоумышленники приглашали их на бесплатное обследование в рамках несуществующей льготной программы. После «диагностики» на фиктивном аппарате посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний. По специально разработанной инструкции жители оказывали на клиентов психологическое воздействие, и те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались различные процедуры, в том числе не подходящие под диагноз либо не имеющие эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса составляла более 100 тыс. руб. Установлена причастность фигурантов к 92 эпизодам.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по региону. По адресам расположения центров и в жилищах подозреваемых проведены обыски. Изъято оборудование, компьютерная техника, документы и деньги. По ходатайству следователя на недвижимое имущество жителей региона наложен арест на сумму 25 млн руб. Потерпевшим возмещено порядка 1,5 млн руб. ущерба. Всем фигурантам избраны различные меры пресечения.

Виталина Ярховска