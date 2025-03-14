Прокуратура Миасса проводит проверку после смерти ребенка от наркотиков

Прокуратура Миасса проводит проверку после обнаружения тела двухлетнего мальчика в частном доме по улице Ремесленная. Также ведомство контролирует ход расследования уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 31-летняя горожанка неоднократно вводила сыну с помощью шприца наркотические средства, чтобы он не плакал и не кричал. Тело мальчика нашли 22 января. Судмедэкспертиза показала, что ребенок погиб из-за отравления наркотиками. В отношении матери СУ СКР по региону возбуждено дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Предварительно установлено, что семья на учете как неблагополучная не состоит, в ней воспитываются еще трое детей до 14 лет. Их передали бабушке. Мать заключили под стражу, ее сожитель находится под арестом на 10 суток за употребление наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ). Следователи оценят условия проживания и воспитания малолетних, а также работу органов опеки. Проверку проведут в рамках возбужденного уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Органы опеки собираются подать иск о лишении матери родительских прав в отношении оставшихся троих детей.

Виталина Ярховска