Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил прием и отправку гражданских самолетов 14 марта в 03:25 по мск. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

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Ограничения вводились в 02:53 по мск. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ночью 14 марта украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате произошло возгорание резервуара с бензином на площади свыше 1 тыс. кв. м.

Алина Зорина