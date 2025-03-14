Определился соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф

Ярославский ХК «Локомотив» сыграет с нижегородским «Торпедо» в четвертьфинале Западной конференции. Об этом сообщает КХЛ.

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, «Торпедо» — восьмое. Серия стартует 27 марта в Ярославле. Второй матч пройдет 29 марта. Потом команды дважды встретятся на льду в Нижнем Новгороде — 31 марта и 2 апреля.

При этом регулярный чемпионат КХЛ продолжается. 14 марта железнодорожники в Ярославле сыграют с «Нефтехимиком».

Алла Чижова