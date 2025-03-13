Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выступит в Москве на серии интеллектуальных сессий «На ход впереди» от Private в Т-Банке. Чемпион мира по шахматам, двукратный олимпийский чемпион расскажет о развитии навыков системного мышления и интеллектуального лидерства с помощью шахматных игротехник. Также клиенты сервиса смогут сыграть партию в шахматы с Дином Лижэнем и другими гроссмейстерами — Эрнесто Инаркиевым и Гу Сяобин. Открытие запланировано на 17 марта.

Производитель туалетной бумаги Zewa сменит ее название в России на Zemma. Ребрендинг будет происходить поэтапно, переход на новый дизайн упаковки завершится к лету 2026 года, сообщили в компании «ЭвоКом». Там отметили, что смена названия бренда связана с уходом шведской Essity с российского рынка.

Альфа-банк намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве Алексея Иващенкова и подконтрольного ему ГК «Иванко» (розничные сети «Ле’Муррр» и Cats & Dogs). Финансовая организация присоединится к требованиям других кредиторов, добивающихся сейчас банкротства двух структур предпринимателя. С проблемами ГК «Иванко» столкнулась на фоне кратного снижения импорта кормов и ухода потребителей в онлайн, пишет “Ъ”.