«Татэнерго» требует взыскать с казанской УК долг в 13,1 млн рублей

Компания «Татэнерго» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с управляющей компании «Дом Сервис» долг в 13,1 млн и пени в размере 207 тыс. руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 21 февраля 2025 года. На вопрос «Ъ Волга-Урал» о подробностях дела пресс-служба «Татэнерго» не ответила.

По данным портала Rusprofile, татарстанская компания с уставным капиталом более 9,4 млрд руб. занимается производством электроэнергии. В 2023 году выручка «Татэнерго» составила 54 млрд руб., а прибыль — 4,3 млрд руб.

УК «Дом Сервис» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрирована в Казани. В 2024 году выручка организации составила 45 млн руб., а убытки — 11 млн руб.

Диана Соловьёва