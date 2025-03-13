В Лиге чемпионов определились все участники 1/4 финала. «Барселона» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Бавария» — с «Интером», ПСЖ — с «Астон Виллой», а «Реал» — с лондонским «Арсеналом». На стадии 1/8 финала королевский клуб оставил не у дел «Атлетико». Об этом — спортивный обозреватель "Ъ FM" Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

Началось ответное противостояние именитых клубов просто огненно. Сразу после стартового свистка, когда еще никто ничего не понял, «Атлетико» уже забил «Реалу» гол, чем привел в восторг болельщиков на «Рияд Эйр Метрополитано».

После этого взятия ворот счет по итогам двух матчей стал ничейным (2:2), казалось, теперь команды, где играет множество звезд, выдадут яркий и атакующий футбол, но нет. Индивидуального мастерства на поле, конечно, было хоть отбавляй, а вот с опасными моментами дело обстояло гораздо хуже. Об этом в студии «Okko Cпорт» открыто говорил известный российский тренер Юрий Семин: «Этот матч не очень интересный по сравнению со вчерашним. Сплошной контроль мяча, особенно у "Атлетико". Можно играть вперед, но отдают назад, лишь бы этот мяч не оказался у "Реала". Засушили эту игру полностью».

Шанс все решить в основное время был у «Реала». Во втором тайме фол на Килиана Мбаппе привел к назначению пенальти. Но Винисиус Жуниор пробил выше ворот. Так что пришлось наблюдать этот мадридский вальс еще 30 минут, где, естественно, обошлось без голов. В этот момент невольно подумалось, что предложение UEFA отменить овертаймы в play-off Лиги чемпионов не такая уж плохая идея.

Победителя выявляли в серии пенальти, где произошло сразу несколько невероятных эпизодов. Уверен, про магию «Реала» теперь будут говорить еще громче. Сначала попытку Хулиана Альвареса не засчитали, потому что у игрока «Атлетико» поехала нога, и он дважды коснулся мяча. И даже после того, как вратарь хозяев Ян Облак вернул «матрасников» в игру, отразив удар Лукаса Васкеса, Фернандо Льоренте ахнул в перекладину и фактически подарил королевскому клубу четвертьфинал.

Как такое возможно? Ответить на этот вопрос не сможет никто. Но болельщики снова видели, как бровь Карло Анчелотти приподнялась, и его команда отправилась дальше. Теперь «сливочным» предстоит противостояние с лондонским «Арсеналом». Остальные пары 1/4 финала тоже выглядят весьма привлекательно: «Барселона»—«Боруссия», «Бавария»—«Интер» и ПСЖ—«Астон Вилла». Конечно, после всего произошедшего «Реал» точно будет одним из главных фаворитов на победу в турнире. Но футбольный аналитик Константин Клещев предлагает присмотреться к другим командам: «Кто сегодня претендует на победу Лиги чемпионов? На бумаге, мне кажется, "Интер», потому что обладает самой надежной обороной. А, как известно, большие турниры выигрывает не нападение, а защита. И хочется верить в то, что ПСЖ нас удивит».

Четвертьфиналы Лиги чемпионов стартуют только 8 апреля, а до этого времени будем следить за российским чемпионатом и, конечно, встречами сборных. Уже 16 марта нас ждет невероятная игра РПЛ «Спартак»—«Зенит», а на следующей неделе, 19 марта, команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу со скромной «Гренадой».

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Владимир Осипов