У жителей Свердловской области в 2024 году выявили 148 случаев профзаболевания
В 2024 году среди жителей Свердловской области специалистами было выявлено 148 заболеваний, возникших как следствие их рабочей деятельности, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как отметили в ведомстве, профессиональные заболевания чаще всего встречаются у работников добывающей отрасли и обрабатывающих производств. Их развитие спровоцировали следующие причины:
- 49,3% — воздействие физических факторов;
- 35,8% — физические перегрузки и перенапряжение;
- 10,1% — воздействие промышленных аэрозолей;
- 1,35% — воздействие химических факторов;
- 1,35% — воздействие производственных канцерогенов и аллергенов;
- 0,7% — воздействие биологического фактора.
Напомним, среди прошедших обследования жителей Екатеринбурга в 2024 году частота выявления онкологических заболеваний выросла почти в четыре раза — во время медицинской профилактики они были выявлены на ранних стадиях в 60% случаев. Кроме того, выявлять хронические заболевания тоже стали чаще — их нашли порядка 42,7 тыс. раз.