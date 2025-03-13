У жителей Свердловской области в 2024 году выявили 148 случаев профзаболевания

В 2024 году среди жителей Свердловской области специалистами было выявлено 148 заболеваний, возникших как следствие их рабочей деятельности, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, профессиональные заболевания чаще всего встречаются у работников добывающей отрасли и обрабатывающих производств. Их развитие спровоцировали следующие причины:

49,3% — воздействие физических факторов;

35,8% — физические перегрузки и перенапряжение;

10,1% — воздействие промышленных аэрозолей;

1,35% — воздействие химических факторов;

1,35% — воздействие производственных канцерогенов и аллергенов;

0,7% — воздействие биологического фактора.

Напомним, среди прошедших обследования жителей Екатеринбурга в 2024 году частота выявления онкологических заболеваний выросла почти в четыре раза — во время медицинской профилактики они были выявлены на ранних стадиях в 60% случаев. Кроме того, выявлять хронические заболевания тоже стали чаще — их нашли порядка 42,7 тыс. раз.

Ирина Пичурина