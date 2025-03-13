Драгоценности и медали нашли в Бухаре у летевшего в Петербург пассажира

У пассажира рейса Бухара — Санкт-Петербург нашли ювелирные украшения и медали на 165 млн сумов (1,1 млн рублей по действующему курсу). Его остановили на таможенном посту, сообщили в Telegram-канале Бухарского областного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бухарское областное таможенное управление Фото: Бухарское областное таможенное управление

Сотрудники ведомств пресекли попытку незаконного вывоза ювелирных и культурных ценностей из драгоценных металлов. Пассажир при устном запросе таможенника не задекларировал драгоценности и не указал их в таможенной декларации.

В его багаже нашли 37 ювелирных изделий общим весом 226,04 грамма и 16 исторически значимых значков и монет, большая часть из которых — медали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пулковские таможенники нашли в багаже пассажира из ОАЭ более сотни живых омаров.

Татьяна Титаева