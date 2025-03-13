Экс-начальника полиции Ростова подозревают в получении взятки в виде турпутевки

В Ростове следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по подозрению в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Имя подозреваемого в сообщении не указывается. Ранее стало известно, что в связи с уголовным делом был задержан Сергей Шпак, который занимал должность начальника полиции Ростова до февраля 2024 года.

Как сообщает управление СК, подозреваемый в 2017 году будучи начальником отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону получил взятку в виде оплаты туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство одной из коммерческих организаций. Кроме того, в 2019-2023 годах он же, занимая должность заместителя начальника Управления МВД по г. Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, похитил 292 тыс. руб., начисленные его подчиненному сотруднику в качестве заработной платы за дни фактического отсутствия на рабочем месте. Сотрудник также стал фигурантом уголовного дела.

Подозреваемые задержаны. Следователем в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Иванов