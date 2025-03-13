Будущие инвесторы в донские фабрики Gloria Jeans намерены сохранить работников

Фабрики компании Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске будут выкуплены сторонними инвесторами, которые намерены сохранить коллективы этих предприятий, сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина в интервью РБК ТВ Юг. Она уточнила, что на указанных производственных площадках работают 800-900 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Екатерина Стенякина рассказала, что сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями легпрома. Gloria Jeans больше не будет присутствовать на этих площадках, подчеркнула госпожа Стенякина; Вопрос находится под контролем временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и министра промышленности России Антона Алиханова.

Две другие фабрики компании в Гуково и Зверево уже выкуплены. На них трудятся по 130-150 человек. Екатерина Стенякина отметила, что на этих предприятиях будут также шить одежду, но уже под другим брендом.

Ранее сообщалось о закрытии фабрик в Шахтах и Новошахтинске из-за их убыточности.

Тат Гаспарян