На проспекте Обуховской Обороны Mazda сбила электросамокатчика

Авария с участием автомобиля Mazda и электросамоката произошла поздно вечером у дома № 303 по проспекту Обуховской Обороны. В результате ДТП пострадал 26-летний мужчина, он с травмами средней тяжести был доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как уточнили в главке, сообщение о произошедшем поступило в полицию в 21:39. По предварительным данным, 41-летняя водитель иномарки ехала по проспекту в тот момент, когда «зебру» пересекал, не спешившись, 26-летний электросамокатчик.

«По факту ДТП проводится проверка»,— добавили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что курьера на электровелосипеде сбили на пересечении Суворовского и 8-й Советской.

Дарья Астанина