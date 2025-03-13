Кубанские налоговики в 2024 году сократили количество выездных проверок на 17%

В минувшем году количество выездных налоговых проверок, проведенных кубанскими налоговиками, сократилось на 17%, а их эффективность выросла и составила порядка 16 млн руб. на одну проверку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил руководитель Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Он отметил, что снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, которую предполагают выездные проверки, удалось за счет применения риск-ориентированного подхода.

«Мы по-прежнему исходим из того, что наиболее эффективным методом является побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств»,— рассказал он изданию.

По результатам контрольной работы в бюджеты разных уровней всего было дополнительно собрано более 10 млрд руб. Из них основная доля (75%) поступили в результате добровольных уточнений налогоплательщиков и всего лишь 25% — по итогам налоговых проверок.

Подробнее читайте в интервью с Алексеем Семеновым на сайте «Ъ-Кубань».