Кубанские налоговики наблюдают за 126 фирмами, которые привлекают самозанятых

В зоне внимания кубанских налоговиков находятся 126 организаций, привлекающих для выполнения работ самозанятых и находящихся в зоне риска в части возможного сокрытия трудовых отношений. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Это актуальная проблема. И мы занимаемся выявлением потенциальных нарушителей. В зоне нашего внимания находятся 126 организаций, которые привлекают более 1 тыс. самозанятых. Они — в группе риска. С ними проводятся мероприятия налогового контроля, направленные на изменение налогового поведения и перестроения бизнес-процессов»,— рассказал он изданию.

Подробнее читайте в интервью с Алексеем Семеновым на сайте «Ъ-Кубань».

Михаил Волкодав