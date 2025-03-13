Уровень признания невиновности среди осужденных на Дону равен 0,13%

В прошлом году в Ростовской области по общей юрисдикции осудили 13 236 человек. При этом только 18 человек были оправданы, что составляет всего 0,13% от общего числа, сообщили в Управлении судебного департамента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2024 году в Ростовской области прекратили уголовное преследование 1652 человек по решению суда. Это связано с реабилитирующими основаниями и заменой лишения свободы на судебный штраф.

Также в том же году к принудительным мерам лечения были приговорены 135 человек, что почти в 17 раз больше числа оправданных. Оправдательные приговоры в регионе остаются редкостью: в 2023 году их доля составила 0,19% от общего числа осужденных, а в 2022 году — всего 0,1%.

Эта тенденция характерна не только для Ростовской области. В целом по России процент оправдательных приговоров к общему числу приговоренных никогда не превышал 0,5%.

Николай Аксенов