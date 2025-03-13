Полиция Сочи проводит проверку из-за массовой драки у ресторана
По факту массовой драки, которая произошла в Сочи рядом с рестораном на ул. Пластунской, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что конфликт возник между компаниями, которые отдыхали в кафе. Чтобы разрешить спор, они вышли на улицу и разошлись до того, как прибыла полиция.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.