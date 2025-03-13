Полиция Сочи проводит проверку из-за массовой драки у ресторана

По факту массовой драки, которая произошла в Сочи рядом с рестораном на ул. Пластунской, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что конфликт возник между компаниями, которые отдыхали в кафе. Чтобы разрешить спор, они вышли на улицу и разошлись до того, как прибыла полиция.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина