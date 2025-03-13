За год на Дону Россельхознадзор нашел нарушения в 450 из 477 общепитов

В прошлом году Россельхознадзор проверил 477 предприятий общественного питания в Ростовской области, из которых более 97% нарушали законодательство. Об этом сообщает РБК Ростов с ссылкой на региональное управлении ведомства.

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Схожая ситуация наблюдается среди компаний, реализующих готовую продукцию через маркетплейсы: из 29 проверенных предприятий прошлого года 28 нарушили правила. Основные претензии касались неправильного оформления или отсутствия ветеринарных документов на сырье, а также их несоответствия данным в федеральной информационной системе «Меркурий».

«Хозяйствующим субъектам объявлено 455 предостережений, в том числе 28 предостережений объявлено предприятиям. Соответствующие сведения направлены и в управление Роспотребнадзора по Ростовской области»,— рассказал и. о. заместителя руководителя управления Павел Яблоновский.

В Ростовской области в 2025 году выявлены нарушения среди продавцов шаурмы. За два месяца специалисты обнаружили 93 точки, где качество мяса не соответствовало нормативным требованиям. Многие из этих заведений не были зарегистрированы в системе «Меркурий», что делает невозможным отслеживание прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов.

Николай Аксенов