В 2024 году число самозанятых на Кубани выросло на 165 тыс.

В минувшем году число самозанятых на Кубани выросло выросло с 443 тыс. до 608 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Еще большими темпами выросли их налоговые отчисления. Так, в минувшем году плательщики НПД показали более 113 млрд руб. доходов, по которым в бюджет поступило 4,3 млрд руб. налога. Это на 2 млрд руб. больше, чем за 2023 год.

Количество индивидуальных предпринимателей выросло на 13,5 тыс. и составило 250,9 тыс. А вот количество юрлиц по сравнению с прошлым годом практически не изменилась — на учете в крае сегодня состоят около 100,5 тыс. организаций.

Подробнее читайте в интервью с Алексеем Семеновым на сайте «Ъ-Кубань».

Михаил Волкодав