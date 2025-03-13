«Ситуация сдвинулась с мертвой точки»

Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров в Джидде и еще раз подчеркнул, что сумел добиться от Владимира Зеленского изменения позиции. Президент США также выразил уверенность, что Москва поддержит перемирие на Украине, а ему не придется прибегать к мерам давления. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе признает, что Трамп впервые после инаугурации добился реального успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Это традиция, приуроченная ко Дню святого Патрика. В качестве символического подарка глава ирландского правительства обычно преподносит президенту чашу с трилистниками. 47-й президент Соединенных Штатов демонстрировал прекрасное расположение духа. Все дружно обсудили носки вице-президента Джей Ди Вэнса с указанным выше трилистником, посмеялись.

Трамп сообщил, что американские представители уже практически прибыли в Россию, чтобы представить в Кремль результаты переговоров в Джидде. Как известно, Киев согласился на предложение Вашингтона о перемирии сроком на 30 дней с возможной пролонгацией. Теперь слово за Москвой. Трамп очень надеется, что Кремль скажет да, и прибегать к мерам давления не придется. Хотя подобные рычаги у Америки имеются в достатке. Кроме того, президент США подтвердил то, о чем ранее говорил госсекретарь Марко Рубио: так называемый территориальный вопрос тоже обсуждался на переговорах в Саудовской Аравии, помимо перемирия.

Наверное, можно увидеть в этом некий намек на то, что может находиться в папке у американских посланников, то, о чем мы пока не знаем. Кроме того, господин президент Соединенных Штатов напомнил, что сумел, скажем мягко, переубедить Владимира Зеленского, и теперь он готов к миру, а ранее не хотел. Судя по всему, это событие занесено в графу достижений республиканской администрации. Теперь диалог идет под его, Трампа, чутким руководством. В общем, шоу продолжается — так можно все это охарактеризовать. Соблюдены все законы жанра: интриги, недосказанность, а также скрытые угрозы.

Однако результат есть, и это нужно честно признать.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, хотя, конечно, путь к миру предстоит тернистый. Помимо всего прочего, читается тот самый посыл Трампа, который он неоднократно обозначал ранее. Мол, я знаю точно, Путин мне не откажет, потому что он хочет мира, и я в этом практически уверен. Тон в отношении РФ дружелюбный, но не без доли жесткости. Тем временем информированное агентство Bloomberg в очередной раз порадовало новым откровением источников, мол, Москва скажет то самое да перемирию. Но все-таки при условии, что США откажутся или заморозят поставки оружия Украине.

На это фактически ответил Олаф Шольц. Уходящий канцлер Германии, как и вся либеральная Европа, поддержал перемирие, но при этом отметил, что Украина должна иметь сильную армию, и союзники обязаны предоставить ей для этого все необходимое, в том числе и современные вооружения. При этом госсекретарь Рубио со своей стороны отметил, что ЕС, безусловно, примет участие в мирном диалоге, хотя бы потому, что от него тоже зависит дальнейшая судьба антироссийских санкций.

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Дмитрий Дризе