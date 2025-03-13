Жители Северной Осетии задолжали более 780 млн руб. по транспортному налогу. Эти средства необходимы для ремонта дорог, строительства мостов и обустройства парковок и остановок, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На совещании по взысканию недоимок обсудили усиление взаимодействия между ведомствами. Большая часть задолженности — 99% — приходится на физических лиц: почти 95 тыс. жителей Северной Осетии не оплатили транспортный налог»,— пояснил Сергей Меняйло.

Глава региона поручил ГИБДД, налоговой службе и судебным приставам решить проблему задолженности. Он подчеркнул, что недопустимо, когда одни платят, а другие пользуются инфраструктурой, созданной на деньги добросовестных налогоплательщиков.

Николай Аксенов