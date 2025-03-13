В 2024 году на Кубани нарушения при продаже парфюма выросли в пять раз
В Краснодарском крае в 2024 году зафиксировано более 695 тыс. нарушений при продаже парфюмерии, что почти в пять раз превышает показатели 2023 года (146,4 тыс.). Об этом сообщает «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
При этом продажи парфюмерии в регионе в денежном выражении увеличились на 19% и достигли 7,1 млрд руб., тогда как в натуральном выражении остались на уровне прошлого года, сократившись на 0,3%. Наибольший спрос пришелся на туалетную воду, доля которой в структуре продаж составила 45%. Парфюмерная вода заняла второе место с долей в 33%.
Сильнее всего выросли продажи духов — на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном, до 781,8 млн руб. Продажи парфюмерной воды увеличились на 17% в натуральном выражении и на 31% в денежном, превысив 3,7 млрд руб.
«Ъ-Кубань» писал, что цены на косметику на Кубани выше среднероссийских. Тушь в Краснодарском крае обходится на 40 руб. дороже, чем в среднем по Южному федеральному округу, и на 37 руб. выше общероссийского уровня.