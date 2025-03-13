В 2024 году на Кубани нарушения при продаже парфюма выросли в пять раз

В Краснодарском крае в 2024 году зафиксировано более 695 тыс. нарушений при продаже парфюмерии, что почти в пять раз превышает показатели 2023 года (146,4 тыс.). Об этом сообщает «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом продажи парфюмерии в регионе в денежном выражении увеличились на 19% и достигли 7,1 млрд руб., тогда как в натуральном выражении остались на уровне прошлого года, сократившись на 0,3%. Наибольший спрос пришелся на туалетную воду, доля которой в структуре продаж составила 45%. Парфюмерная вода заняла второе место с долей в 33%.

Сильнее всего выросли продажи духов — на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном, до 781,8 млн руб. Продажи парфюмерной воды увеличились на 17% в натуральном выражении и на 31% в денежном, превысив 3,7 млрд руб.

«Ъ-Кубань» писал, что цены на косметику на Кубани выше среднероссийских. Тушь в Краснодарском крае обходится на 40 руб. дороже, чем в среднем по Южному федеральному округу, и на 37 руб. выше общероссийского уровня.

Вячеслав Рыжков