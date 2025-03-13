Суд отложил заседание по делу сына экс-начальника полиции Краснодара

Суд отложил заседание по делу сына бывшего начальника полиции Краснодара на 20 марта. 24-летний обвиняемый остается под стражей по делу о смертельном ДТП, произошедшем в марте 2023 года в районе Тонкого мыса в Геленджике, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант на высокой скорости врезался в дерево. Он и его пассажирка получили тяжелые травмы и были доставлены в Краснодар санавиацией. Девушка скончалась, водитель выжил.

После выписки из больницы суд арестовал водителя. Это уже второе смертельное ДТП с его участием. В обоих случаях, как утверждает следствие, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом защита обвиняемого утверждала, что травма, полученная в результате аварии, является серьезным препятствием для содержания под стражей. Суд тем не менее отказался смягчать меру пресечения до конца судебного разбирательства.

Обвиняемый свою вину не признает, процесс продолжается второй год.

Артур Каверин