Стоимость отдыха в Эсто-Садке в марте снизилась на 35%

Цены на размещение в гостиницах российских горнолыжных курортов в марте снизились на 5–35% по сравнению с февралем, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip. Наибольшее снижение зафиксировано в Эсто-Садке (–35%) и Архызе (–25%), на обоих курортах средняя стоимость ночи составляет 9 тыс. руб. В Домбае отели подешевели на 17%, на Эльбрусе — на 5% (в среднем 8 тыс. руб. за ночь). При этом горнолыжный сезон продолжается в среднем до апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Снижение цен зафиксировано и в других российских городах: в Рыбинске (–15%, 5 тыс. руб.), Лазаревском (–13%, 4,5 тыс. руб.), Архангельске (–12%, 3,8 тыс. руб.), Мурманске (–10%, 4,5 тыс. руб.), Южно-Сахалинске (–8%, 6 тыс. руб.) и Калуге (–7%, 4 тыс. руб.).

Среди зарубежных направлений, где отдых в марте стал дешевле, лидирует Ближний Восток: в Абу-Даби отели подешевели на 48% (до 15 тыс. руб.), в Дохе — на 44% (13 тыс. руб.), в Дубае и Шардже — на 25% (17 тыс. и 7 тыс. руб. соответственно), в Маскате — на 20% (8 тыс. руб.). В топ-10 также вошли Пхукет (–33%, 10 тыс. руб.), Мальдивы (–28%, 20 тыс. руб.), Санья (–27%, 12 тыс. руб.), Бангкок (–13%, 5 тыс. руб.) и Куала-Лумпур (–12%, 5 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков