Завершено расследование дела о хищении во Владикавказе земель на 477 млн рублей

УФСБ по РСО — Алания завершило расследование дела в отношении жителей Северной Осетии и Ростовской области, причастных к мошенничеству на общую сумму свыше 477 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

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«Подозреваемые изготовили подложные судебные решения, на основании которых зарегистрировали права собственности на земельные участки. После осуществили дальнейшее их размежевание и продажу третьим лицам»,— следует из материалов расследования.

Во Владикавказе фигуранты уголовного дела подделали платежные поручения в кредитные организации на общую сумму 9,9 млн руб.

Материалы переданы в прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения.

Николай Аксенов