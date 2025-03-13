В Казани 12 марта произошло 166 ДТП

В среду, 12 марта, на дорогах Казани произошло 166 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Один человек пострадал при столкновении с автомобилем. Еще один — при наезде на другое припаркованное транспортное средство.

78 ДТП были оформлены в центрах регистрации, еще 34 — на месте с материальным ущербом.

Также задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 8 автомобилистов без водительских прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 2 человека.

Ранее сообщалось, что виновник аварии в Казани с 11 пострадавшими пользовался поддельной справкой от нарколога.

Дарья Сайфиева