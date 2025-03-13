Пассажирам за шесть лет вернули более 20 тыс. забытых вещей в уральских поездах

За шесть лет свыше 20 тыс. вещей, забытых пассажирами в поездах дальнего следования Свердловской железной дороги (СвЖД), были возвращены их владельцам, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свердловская железная дорога Фото: Свердловская железная дорога

Предметы были найдены и возвращены благодаря сервису «Поиск забытых вещей». Чаще всего в уральских поездах оставляли электронные гаджеты, документы, детские игрушки, украшения. Кроме того, летом в вагонах часто забывают солнцезащитные очки, купальные принадлежности, панамки и бейсболки, а зимой — шарфы и варежки, ледянки, термосы.

Среди необычных вещей, которые теряли пассажиры — гироскутер, маска сварщика, мешок рассады, cамовар, страусиное перо, радионяня.

Напомним, в ноябре в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге прошла презентация сервиса розыска багажа «BAGS поиск», через который можно искать и возвращать не только багаж, но и оставленные в аэропорту или на борту самолета личные вещи — пассажиры могут попросить сотрудников найти вещи через сервис.

Ирина Пичурина