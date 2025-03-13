В Северском районе подрядчик похитил 4 млн рублей на благоустройстве парка

Прокуратура Северского района инициировала уголовное дело в отношении подрядчика, похитившего более 4 млн руб. бюджетных средств при благоустройстве парка в поселке Ильский. Работы на углу улиц Ленина и Пионерской выполнялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба надзорного органа Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Установлено, что подрядная организация существенно уменьшила объем выполненных работ по сравнению с условиями контракта. Кроме того, компания использовала материалы, не соответствующие требованиям технических заданий – с худшими характеристиками и техническими показателями.

По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

Алина Зорина