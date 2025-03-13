В Ульяновске фирма оштрафована на 10 млн рублей за взятку главе минздрава

ООО «Медицинская техника» из Ульяновской области привлечено к административной ответственности за незаконное вознаграждение министру здравоохранения региона (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Компания выплатила штраф в размере 10 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

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«Денежные средства перечислены коммерческой организацией в доход государства в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Контрольный орган провел проверку и установил, что единственный учредитель ООО «Медицинская техника», 60-летний Сергей Курков, передал бывшему чиновнику взятку в размере 2 млн руб. За незаконное вознаграждение глава областного минздрава должен был признать обоснованной закупку дорогостоящего медицинского оборудования для госучреждений по нацпроекту «Здравоохранение». Это должно было быть сделано по техническим заданиям, предложенным бизнесменом и подконтрольной ему фирмой.

Однако чиновник сообщил силовикам о действиях учредителя фирмы, а затем 1 июля 2022 года в рамках оперативно-разыскных мероприятий передал им деньги, полученные от взяткодателя. В отношении Сергея Куркова было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В настоящее время бизнесмен осужден на четыре года колонии строгого режима со штрафом на сумму 8 млн руб. Приговор вступил в силу.

Георгий Портнов