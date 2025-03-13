В Свердловской области вероятны затопления населенных пунктов из-за паводков

Несколько населенных пунктов Свердловской области может затопить во время весеннего паводка, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Там отметили, что высокая вероятность затоплений прогнозируется в пунктах, которые расположены в поймах рек Тура и Ница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвесной мост над рекой Тура в Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Подвесной мост над рекой Тура в Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, в целом по России вероятны паводки в Тюменской, Оренбургской, Курганской, Ульяновской областях, а также в Пермском крае, Луганской Народной республике (ЛНР) и других регионах.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим в апреле «существенно превысит отметки опасного явления» в нескольких муниципалитетах региона — на его территории уже начали подготовку к половодью.

Ирина Пичурина