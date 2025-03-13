В Тюмени арестован директор областного фонда финансирования предпринимательства

Директора микрокредитной компании «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына отправили под домашний арест — ему инкриминируют махинации с займами, передает портал 72.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

10 марта в фонде силовики провели обыски и забрали документацию. Директора отправили под домашний арест 11 марта, под которым он будет находиться до 16 апреля. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным портала, в компанию были устроены родственники тюменских высокопоставленных лиц, в том числе Эдуард Езикеев — сын президента Торгово-промышленной палаты Ольги Езикеевой, которому назначили запрет определенных действий на срок до 16 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ и в пособничестве по ч. 5 ст. 33 УК РФ.

Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области был учрежден региональными инвестиционным агентством и департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Он занимается поддержкой малого и среднего бизнеса (МСБ), в том числе выдачей микрозаймов.

Ирина Пичурина