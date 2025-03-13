Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «Нивы» под Саратовом

В Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 17:40 накануне, в среду, близ с. Терса. Участниками ДТП стали RangRover, «КамАЗ -3440» и «Нива». За рулем первого автомобиля находился мужчина 1975 года рождения, второго — женщина 1990 года рождения.

В аварии погиб водитель «Нивы». Речь идет о мужчине. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов