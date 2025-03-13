Главе СКР доложат о проверке нападений стаи собак на школьников в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении стаи бродячих собак на подростков в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация, что 10 марта этого года в Сочи бродячие собаки набросились на двух школьников. Детям помог очевидец, который отогнал животных. Подростки не пострадали.

В СУ СКР по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Она стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина