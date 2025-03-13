Бастрыкину доложат о массовом заболевании сальмонеллезом в садике Екатеринбурга

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о массовом заболевании сальмонеллезом воспитанников детского сада №48 в Екатеринбурге, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На прошлой неделе детский сад на улице Белинского, 226А закрыли на карантин до 11 марта после заражения четырех детей сальмонеллезом, однако с 3 по 10 марта случаи заражения были зарегистрированы у 16 воспитанников из разных групп детского сада.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали персонал пищеблока и воспитателей и выявили ряд нарушений санитарных требований. Вероятным источником заражения, считают специалисты, могли стать куриные яйца. Зараженные сотрудники отстранены от работы.

Ирина Пичурина