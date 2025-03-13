Экс-главу «Монтаж Строя» осудят в Красноярске за обман дольщиков на 1 млрд руб.

Советский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы стройфирмы, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) при возведении домов на территории региона, сообщила в своем Telegram-канала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о компании ООО «Монтаж Строй».

По версии следствия, с 2011-го по 2017 годы фигурант дела от имени организации заключил с юридическими и физическими лицами договоры долевого участия о строительстве квартир на улице Шевченко в Красноярске, а также в VIII микрорайоне Сосновоборска и в Дивногорске.

Однако полученные средства фигурант дела не использовал в полном объеме на строительство зданий. Ущерб дольщикам оценивается в 1 млрд руб. Потерпевшими признаны около 800 человек.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Александра Стрелкова