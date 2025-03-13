В компании, владеющей участками на площадке пермского порта, сменился владелец

Единственным учредителем ООО «Порт Сити» с 20 февраля этого года стал Алексей Рыбак, который с декабря прошлого года занимает должность директора этой компании. Указанная информация содержится в системе «СПАРК-Интерфакс». ООО является владельцем нескольких десятков объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков на площадке пермского порта в центре города. До этого «Порт Сити» принадлежал чешской компании Daltamen SE, бенефициаром которой назывался подданный Великобритании Чарльз Батлер. О господине Рыбаке известно, что он был директором ныне ликвидированного некоммерческого партнерства «Развитие поддержки молодежного автомотоспорта “Рейсер”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ООО «Порт Сити» владело крупным участком 8,9 га, который потом был передан Daltamen SE. Сейчас прокуратура добивается возврата в собственность РФ земли, а также ряда объектов инфраструктуры. Стоит отметить, что еще в 2021 году Дзержинский райсуд наложил арест на 35 объектов недвижимости, которые принадлежат «Порт Сити». Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о махинациях с имуществом пермского порта. В итоге в хищении активов обвинили экс-директора организации Марека Кинцла, уголовное преследование которого было прекращено в связи с истечением срока давности. Как говорят источники, арест сохранен в рамках дела уже в отношении господина Батлера, который проживает в Европе и был объявлен в розыск российскими силовиками.