Новороссийск увеличил производство вина на 21% в 2024 году

Винодельческие предприятия Новороссийска произвели 53 млн бутылок продукции в 2024 году, что на 21% превышает показатель 2023 года. Данные озвучил глава города-героя Андрей Кравченко во время ежегодного отчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Экспортировано более 1 млн бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья»,— отметил мэр.

Площадь виноградных насаждений в Новороссийске за минувший год расширилась на 480 га и достигла 2,5 тыс. га, что соответствует росту на 20%. Местные аграрии собрали 14 тыс. тонн урожая, обеспечив городу третье место в Краснодарском крае по валовому сбору винограда.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что виноделы Краснодарского края увеличили объемы изготовления продукции на 2,5% до 23,4 млн дал. в 2024 году. Министерство сельского хозяйства региона отмечает рост потребительского интереса к петнатам — игристым винам, изготовленным методом одиночного брожения в бутылке, а также к оранжевым винам.

Нурий Бзасежев