Тело выпавшей из окна студентки обнаружили на детской площадке в Петербурге

Тело 16-летней первокурсницы Красносельского колледжа, выпавшей из окна вечером 11 марта, обнаружили на детской площадке во дворе дома на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, трагедия произошла в присутствии матери девушки. Незадолго до этого родители погибшей вызывали скорую помощь из-за того, что их дочь вела себя отстраненно и замкнуто. Прибывшие медики предлагали вызвать психиатрическую бригаду, но родители отказались.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняют правоохранители.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что под окнами многоэтажки в Петербурге обнаружили тело известного барда Вадима Стройкина.

Артемий Чулков