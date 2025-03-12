Инженер Ростовской АЭС вошел в тройку лучших молодых сотрудников

Ведущий инженер Ростовской атомной электростанции Руслан Арьков стал призером конкурса «Энергия молодых» в номинации «Молодой лидер». Об этом сообщили пресс-служба АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовской АЭС Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В прошлом году Руслан помог городу Волгодонск реализовать проект, значительно сократив время пребывания пациентов в одном из лечебных учреждений. Это стало важным достижением в его карьере.

«На мой взгляд, молодой лидер — это тот, кто развивает себя и обучает других, идет к цели с командой и балансом по жизни, любит семью, свое дело и Родину»,— рассказывает победитель.

Руслан начал свою карьеру на АЭС в 2013 году, сразу после окончания Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ. С тех пор он стремится внести свой вклад в развитие станции и совершенствование процессов. В отделе развития Производственной системы Росатом он занимается оптимизацией рабочих процессов.

Николай Аксенов