В Краснодаре перенесли трамвайную остановку «улица Комсомольская»
В Пашковском жилом массиве Краснодара временно перенесли трамвайную остановку «улица Комсомольская». Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Фото: t.me / deptrans_krd
Сейчас остановка расположена за перекрестком улиц Бершанской и Комсомольской. Изменения введены в связи с ремонтом старой посадочной площадки.
До 15 марта посадка и высадка пассажиров будут происходить около дома по адресу: ул. Бершанская, 191А.