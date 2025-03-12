В Краснодаре перенесли трамвайную остановку «улица Комсомольская»

В Пашковском жилом массиве Краснодара временно перенесли трамвайную остановку «улица Комсомольская». Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / deptrans_krd Фото: t.me / deptrans_krd

Сейчас остановка расположена за перекрестком улиц Бершанской и Комсомольской. Изменения введены в связи с ремонтом старой посадочной площадки.

До 15 марта посадка и высадка пассажиров будут происходить около дома по адресу: ул. Бершанская, 191А.

Нурий Бзасежев