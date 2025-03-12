ЗСК примет решение о строительстве онкодиспансера в Новороссийске

Законодательное собрание Краснодарского края летом 2025 года рассмотрит вопрос о строительстве нового онкологического диспансера в Новороссийске. Об этом в своем ежегодном отчете за 2024 год сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Еще одной победой является принятие решения, которое этим летом будет вынесено на заседание Законодательного собрания Краснодарского края по строительству нового онкологического диспансера, и это тоже долгожданный результат, долгожданная новость, которую мы с вами все так долго ждали»,— заявил градоначальник на открытом заседании городской думы.

Необходимость создания нового медицинского учреждения обсуждалась с 2017 года. Действующий диспансер на ул. Лейтенанта Шмидта оказался перегружен, поскольку обслуживает девять муниципальных образований. В Новороссийск приезжают пациенты из районов черноморского побережья от Темрюка до Туапсе, а также из Крымского и Абинского районов — всего около 1 млн человек. Новое учреждение должны были построить на месте заброшенного госпиталя на ул. Герцена.

Нурий Бзасежев