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На Дону отремонтировали детскую площадку после иска прокуратуры

В Ростове-на-Дону детскую игровую площадку на ул. Магнитогорской отремонтировали после искового заявления в суд от прокуратуры Железнодорожного района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что оборудование детской площадки не соответствовало нормам безопасности — площадка имела множественные дефекты и повреждения. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать местные власти привести площадку в нормативное состояние.

Уточняется, что после вмешательства правоохранительных органов площадку восстановили.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге детский игровой комплекс «Корабль» и восемь беседок в роще «Дубки» не прошли экспертизу.

Снежана Стодольская

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