На Дону отремонтировали детскую площадку после иска прокуратуры

В Ростове-на-Дону детскую игровую площадку на ул. Магнитогорской отремонтировали после искового заявления в суд от прокуратуры Железнодорожного района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что оборудование детской площадки не соответствовало нормам безопасности — площадка имела множественные дефекты и повреждения. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать местные власти привести площадку в нормативное состояние.

Уточняется, что после вмешательства правоохранительных органов площадку восстановили.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге детский игровой комплекс «Корабль» и восемь беседок в роще «Дубки» не прошли экспертизу.

Снежана Стодольская