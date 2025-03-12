Курьера телефонных мошенников приговорили к двум годам колонии на Дону

Красносулинский районный суд вынес приговор 23-летнему жителю Гуково, признанному виновным в мошенничестве. Мужчину осудили по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ за хищение 450 тыс. руб. у пожилого человека, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый вместе с сообщником обманул пенсионера. Сообщник позвонил потерпевшему и сообщил о якобы совершенном его дочерью ДТП, после чего попросил передать деньги курьеру для оплаты лечения пострадавших. Обвиняемый забрал у мужчины 450 тыс. руб., которые были поделены между ним и звонившим.

В ходе судебного процесса ущерб был полностью возмещен. Суд приговорил виновного к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян