В Новороссийске начали проектирование Северного обхода города

Власти Новороссийска приступили к проектированию Северного обхода города. Ранее инициативу направили в Министерство транспорта РФ для включения в план дорожной деятельности на 2025–2027 годы. Об этом в ходе ежегодного отчета заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На участке обхода планируется возвести новую транспортную развязку, которая распределит три потока машин — транзитный, внутригородской и межгородской.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии 15 ноября 2024 года отметил, что федеральные ведомства уже рассматривают проект. «Только создание такой развязки позволит решить проблему автомобильных заторов на подъездах к городу»,— подчеркнул глава региона.

Инвестиции в строительство первых двух этапов Северного обхода составят около 109 млрд руб. Протяженность новой магистрали в четыре раза превысит существующую объездную трассу Новороссийска от села Цемдолина до ул. Портовой, длина которой составляет 13 км.

В марте 2024 года сообщалось, что одним из инвесторов проекта в рамках концессионного соглашения может стать ГК «Дело».

Анна Гречко