Грузовик сбил 33-летнего мужчину на трассе в Аксайском районе

В Аксайском районе Ростовской области на 1082 км федеральной автодороги М-4 «Дон» произошла авария с участием грузовика и пешехода. Об этом сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным, поступившим в службу спасения «112», автомобиль Mercedes-Benz сбил пешехода 1991 года рождения. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы Батайска.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Тат Гаспарян