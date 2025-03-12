В Ростовской области с 17 марта начнется месячник чистоты
В Ростовской области с 17 марта начнется месячник чистоты
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
По всей территории Ростовской области пройдет весенний месячник чистоты с 17 марта по 19 апреля. В акции примут участие сотрудники органов власти, госучреждений, представители бизнеса и активные граждане, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в мероприятиях примет участие около 96 тыс. человек, 10 тыс. организаций и 3 тыс. единиц коммунальной техники.
Генеральные уборки пройдут во всех 55 муниципалитетах региона. Уточнить дату, место и время проведения можно в администрациях своих муниципальных образований.