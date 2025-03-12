На Дону пройдут финалы молодежной летней Спартакиады

Ростовская область в 2025 году примет три финальных турнира VI летней Спартакиады молодежи России. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, для участия в турнире на Дон приедут молодые спортсмены со всей страны.

Также отмечается, что в этом году на продолжение работ по строительству спортивных объектов власти направят более 1,9 млрд рублей. Запланирована сдача 27 новых спортивных площадок, в том числе для выполнения нормативов комплекса ГТО, а также пяти спортзалов. В Шахтах откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. К сентябрю после ремонта откроют Дворцы спорта в Ростове и Таганроге («Красный котельщик»).

В Звереве, Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Октябрьском, Сальском и Тацинском районах идет строительство бассейнов.