На Военведе из-за автоаварии перекрыто движение на трех улицах

В Ростове из-за автоаварии на ул. Особенной затруднено движение на трех соседних улицах. Об этом пишет rostovgazeta со ссылкой на очевидцев.

По ее данным, в результате ДТП с участием грузовика машины перекрыли проезд по Особенной от кольца на Оганова до Вавилова и Королева. Аналогичная ситуация на Вавилова — от Орбитальной до того же кольца с Особенной и Королева. Пробка также наблюдается на проспекте Королева — от бульвара Комарова до кольца с Вавилова и Особенной.

Сергей Иванов