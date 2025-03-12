Объем средств на эскроу-счетах на Кубани достиг 310 млрд рублей

На начало февраля 2025 года в Краснодарском крае количество действующих счетов эскроу превысило 60 тыс., а общий объем средств на них достиг 310 млрд руб. Объем выплат с раскрытых счетов за год вырос почти в два раза, превысив 656 млрд руб., что позволило девелоперам получить свыше 310 млрд руб. по завершенным проектам, передает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма кредитных договоров по проектному финансированию между банками и застройщиками увеличилась на 17% и превысила 1,2 трлн руб. Рост показателей эксперты связывают с расширением жилищного строительства в регионе.

С 1 марта 2025 года вступили в силу поправки, регулирующие использование счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве. Нововведения направлены на защиту прав граждан и повышение прозрачности в отрасли.

Как отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, новый порядок позволит применять проектное финансирование при строительстве частных домов. Открывать счета эскроу можно будет только в банках с достаточным кредитным рейтингом, а размещенные на них средства застрахуют в пределах 10 млн руб. При этом работать по новой схеме смогут исключительно компании из Единого реестра застройщиков.

Выплаты подрядчику станут возможны только после регистрации права собственности на построенный дом. В случае невыполнения обязательств средства (до 10 млн руб.) вернутся заказчику.

При этом строительство жилья по программе «Семейная ипотека» теперь возможно лишь при использовании эскроу-счетов. В Банке России ожидают, что новый механизм будет востребован среди застройщиков и покупателей.

Вячеслав Рыжков